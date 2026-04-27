12-летняя школьница погибла на охоте

Жуткая история в Нижегородской области: девочка отправилась с дедом на охоту и домой уже не вернулась — погибла от огнестрельного ранения. Возбуждено уголовное дело. Как такое могло случиться, рассказывает nn.aif.ru.
Ребёнок скончался на месте.
В Арзамасе, тихом красивом городе в 110 километрах от Нижнего Новгорода, расследуют страшную смерть 12-летнего ребёнка. По данным Следственного управления СК России по региону, девочка находилась в машине, где было также огнестрельное оружие. Оружие — какое именно, СК не уточняет — «самопроизвольно» выстрелило.
Ребёнок получил телесные повреждения и скончался от них на месте.
Вот так кратко и страшно изложены обстоятельства настоящей трагедии. Как пишут местные паблики, девочку взял с собой на охоту родной дедушка, и погиб ребёнок именно от его ружья. Оно сработало, когда совсем не должно было. Уже сейчас следователи говорят о «неосторожном обращении с оружием». Трагедия случилась 25 апреля, известно о ней стало только 27-го.
Уголовное дело Арзамасский следственный отдел ведомства возбудил по факту смерти ребёнка. О подозреваемых и принятых к ним мерах в официальном сообщении СК не сказано.
Следователи осмотрели место ЧП, назначили необходимые судебные экспертизы, допросили свидетелей. Идёт комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства страшных событий. На оперативном фото сотрудница СК рассматривает чехол, где было, видимо, то самое оружие.
О контроле за расследованием арзамасской трагедии заявила и областная прокуратура. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выезжал прокурор Арзамаса Андрей Мохров.
«И ребёнка не вернуть».
Жители региона в ужасе от случившегося. «Горе в семье. И ребёнка не вернуть…» — пишет Павел С.
«Очень жаль ребёнка, детям вообще не место на таких мероприятиях», — считает Любовь Л.
В сообщениях правоохранительных органов не фигурируют ни ружьё, ни дедушка, ни нарушение правил транспортировки оружия, всё это подлежит уточнению.
Так или иначе, в арзамасскую семью пришло огромное горе. Редакция выражает соболезнования всем близком погибшей девочки.
