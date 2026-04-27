Продолжают всплывать подробности: как поженились и почему развелись Киркоров и Пугачева

«Поп-король» российской эстрады Филипп Киркоров признался, что не планировал жениться на певице Алле Пугачевой. Тем не менее их свадьба состоялась в 1994 году, артисты прожили в браке 11 лет. Несмотря на то что после их развода прошло много лет, продолжают появляться новые подробности об их совместной жизни. История отношений Пугачевой и Киркорова — в материале «Вечерней Москвы».
Свадьбу предсказала Ванга.
Киркоров рассказывал, что брак с Примадонной ему предсказала известная провидица Ванга. Когда в детстве он заболел свинкой, его отвезли к ясновидящей. Провидица заверила, что болезнь скоро пройдет. И мать будущего певца решила также спросить, на ком женится Филипп. Ванга ответила: на той, кого он увидит по телевизору, вернувшись домой. Там он увидел именно Пугачеву.
Первая встреча Киркорова с Примадонной произошла в 1988 году во время концерта поэта-песенника Ильи Резника. Там Пугачева заметила певца и предложила ему выступить в своей программе «Рождественские встречи». На тот момент артистка уже была одной из самых популярных певиц в Советском Союзе, а Киркоров только начинал свою карьеру. Ему был всего 21 год, а Пугачевой — 39 лет. Однако разница в возрасте не смутила музыканта, и он начал оказывать артистке знаки внимания.
Пугачева ответила взаимностью не сразу, а лишь спустя несколько лет. На тот момент она была замужем и не думала о новых отношениях. Однако в 1993 году Пугачева развелась со своим третьим мужем Евгением Болдиным, и у Киркорова появился шанс. Он дарил ей розы, каждый раз увеличивая количество цветов в букете, постоянно звонил и оказывался рядом на банкетах.
— Филипп относится к женщине как к чему-то божественному, как к необъяснимому существу, которое надо чем-то одарить, надо приласкать, сказать нежные слова. Если она обидится, то приползти… Я всегда все делала сама, добивалась всего сама и женила на себе некоторых сама. Здесь впервые в жизни завоевывали меня, — вспоминала Пугачева.
Семейная жизнь и громкий развод.
Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Свидетелем был тогдашний мэр города Анатолий Собчак. Спустя два месяца артисты обвенчались в Иерусалиме.
Первые годы брака Пугачева и Киркоров много путешествовали, занимались творчеством и строили карьеру. Конец 90-х годов для них стал самым «звездным временем»: тогда супруги были самыми высокооплачиваемыми артистами российской эстрады.
Пугачева называла Киркорова последним мужем, а он обещал «завоевывать» ее всю жизнь. Благодаря поддержке супруги певец смог пережить смерть своей матери и всегда оставался за это благодарным Пугачевой. Однако спустя время их брак начал трещать по швам. Позже певица признавалась, что ей многое не нравилось в муже и она «всю жизнь не любила такой тип людей». Певица рассказывала, что он был самовлюбленным и ставил свои интересы выше семейных.
Позднее сам Киркоров признавался, что сделал много ошибок в браке с Примадонной, например уделял много времени построению карьеры, а не семейной жизни.
— Не уделял внимания должного. А любая женщина, особенно великая, его требует. Семейная жизнь — это вообще игра в две стороны. А я играл в свою: создавал себе карьеру, — рассказывал артист.
Пугачева и Киркоров официально развелись в 2005 году, однако к тому времени Примадонна уже несколько лет встречалась с комиком Максимом Галкиным*. Пугачеву с юмористом познакомил сам Киркоров. Он представил Галкина* своей супруге на фестивале «Славянский базар» в Витебске, еще не зная, к чему приведет это знакомство.
— (Галкин* — прим. «ВМ») начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец, четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась, — делился Киркоров.
Развод дался певцу тяжело, однако долгое время он продолжал сохранять дружеские отношения и с бывшей женой, и с ее новым возлюбленным. Филипп часто повторял, что певица остается для него самым важным человеком в жизни. Но в какой-то момент общение сошло на нет. По словам Киркорова, Галкин* был недоволен тем, что супруга слишком близко общается с бывшим мужем.
Новые подробности.
В 2025 году Пугачева рассказала, что ее брак с Киркоровым был фиктивным и, скорее, представлял собой «помощь другу», чем настоящую любовь. Певица поделилась, что она дружила с матерью Филиппа Викторией, которая попросила помочь ее сыну пробиться в мир-шоу бизнеса. Мать Киркорова уже тогда страдала от онкологии и боялась, что ее наследник останется без покровительства.
— Меня забодали! Моя мама, пока была жива: «Помоги Филипчику!»; его бабушка, которая дружила с моей мамой. Его мама Виктория, прекрасная женщина, умирала. Я приходила к ней, когда она была совсем плохая, и она говорила: «Прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним». И я дала ему все. Если говорят «роман с Пугачевой» — это знают все. Сразу привлекает внимание. Такой ход-то примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время, во всяком случае. И сейчас работает, — рассказывала артистка.
При этом друзья Киркорова говорили об обратном. По их словам, родители певца недолюбливали его супругу и не были в восторге от отношений сына с женщиной, которая старше него на 18 лет. Также, по словам бывшего директора Киркорова Леонида Дзюника, Пугачева долгое время жила за счет мужа и «транжирила» его деньги на роскошные покупки и казино.
Позднее Киркоров признался, что не планировал жениться на Пугачевой, но на этот шаг его подбила Эмма Лавринович — руководитель петербургского концертного зала «Октябрьский», в котором он активно выступал. На одном из своих первых концертов певец заявил, что любит Санкт-Петербург и хочет жениться здесь. Позднее Лавринович напомнила ему об этих словах.
— Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: «Пора слово держать. Пацан сказал — пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет. Но Анатолий Собчак организовал «приезд паспорта» на следующий день. Так на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось — с легкой руки Эммы Васильевны. Но что-то как-то не сложилось все остальное, — поделился артист.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.