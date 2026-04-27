Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменят перед майскими

В связи с майскими праздниками расписание пригородных поездов в Волгоградской области скорректировали. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, 1 и 11 мая электротранспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Некоторые рейсы по маршрутам Волгоград-1 — Ложки, Волгоград-1 — Петров Вал (и обратно), Арчеда — Алексиково (и обратно), Алексиково — Урюпино (и обратно), а также Морозовская — Чернышков (и обратно) будут перенесены на другие даты.
Также будут отменены рейсы пригородных поездов и городских электричек № 6675 сообщением Волгоград-1 — Кривомузгинский (30 апреля и 11 мая), № 6337 сообщением Волгоград-1 — Шпалопропитка (1 и 8 мая), № 6338 сообщением Шпалопропитка — Волгоград-1 (1 и 8 мая), № 6521 сообщением Петров Вал — Ильмень (1 и 11 мая), № 6522 сообщением Ильмень — Петров Вал (1 и 11 мая).
В то же время 1-го и 11-го мая пассажиров будут перевозить городские и дачные электрички, следующие по маршрутам Шпалопропитка — Волгоград-1, Тракторная Пассажирская — Канальная и Канальная — Волгоград-1.
