Самолеты с имуществом регулярно вылетают из Вены: стала известна судьба соратников Орбана после его поражения на выборах

The Guardian: соратники Орбана выводят средства за рубеж после его поражения.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о судьбе соратников экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отмечается, что после проигрыша на парламентских выборах его ближайшее окружение начало выводить средства за границу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в партии «Фидес».

Деньги выводятся в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Австралию и Сингапур. Частные самолёты с имуществом соратников Орбана постоянно вылетают из Вены. Высокопоставленные лица также оформляют визы в США для работы в организациях, связанных с MAGA.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил олигархов, близких к Орбану, в выводе «десятков миллиардов форинтов» и бегстве из страны. Он заявил о намерении искоренить коррупцию и кумовство после вступления в должность в мае. Более того, Мадьяр потребовал от соратников Орбана самостоятельно покинуть свои посты, пригрозив им жесткими последствиями.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
