Самолеты с имуществом регулярно вылетают из Вены: стала известна судьба соратников Орбана после его поражения на выборах

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил олигархов, близких к Орбану, в выводе «десятков миллиардов форинтов» и бегстве из страны. Он заявил о намерении искоренить коррупцию и кумовство после вступления в должность в мае. Более того, Мадьяр потребовал от соратников Орбана самостоятельно покинуть свои посты, пригрозив им жесткими последствиями.