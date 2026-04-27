«Его слова ведут к коррозии»: Мелания Трамп потребовала уволить Киммела за пророческую шутку

Тревожный инцидент произошёл 25 апреля вечером в вашингтонском отеле Washington Hilton во время приёма с участием президента США Дональда Трампа и его супруги раздались выстрелы. Вооружённый до зубов 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, уже раскрывший, кто был его целью, стал очередным фигурантом в серии громких инцидентов, начиная с первого покушения на Трампа в июле 2024 года. На этом фоне в США фиксируются многочисленные случаи гибели сотрудников правоохранительных органов.