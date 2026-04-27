В Минприроды озвучили причины гибели пятерых лосей и кабана в лесу Прикамья

Речь идёт о останках пяти погибших лосей и кабана, которые в одном из лесов Нытвенского округа обнаружил местный житель. Специалисты вместе с охотинспектором нашли останки всех животных, отобрали пробы и отправили их в пермскую ветлабораторию на анализ, чтобы проверить, не были ли они заражены особо опасными инфекциями. У трупа кабана взяли пробы на африканскую чуму свиней. Туши павших животных сожгли.