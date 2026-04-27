В Минприроды озвучили причины гибели пятерых лосей и кабана в лесу Прикамья

Причины гибели пятерых лосей и кабана в охотохозяйстве Пермского края озвучили в региональном минприроды.
Речь идёт о останках пяти погибших лосей и кабана, которые в одном из лесов Нытвенского округа обнаружил местный житель. Специалисты вместе с охотинспектором нашли останки всех животных, отобрали пробы и отправили их в пермскую ветлабораторию на анализ, чтобы проверить, не были ли они заражены особо опасными инфекциями. У трупа кабана взяли пробы на африканскую чуму свиней. Туши павших животных сожгли.
«Лабораторные исследования биоматериала дали отрицательные результаты. Оказалось, что причиной гибели животных стали естественные процессы: молодняк не пережил многоснежную зиму и погиб от истощения. Критической высотой снежного покрова для лося считается 90−100 сантиметров. При такой глубине передвижение и добыча пищи значительно затрудняются, а в некоторых случаях возможна гибель животных», — пояснили в региональном минприроды.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае в четыре раза снизилась численность филинов.