Нижегородцам рассказали, кто выступит на «Столице закатов» в 2026 году

Стали известны имена пяти артистов, которые выступят на «Столице закатов» (16+) в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Основной площадкой станет «Ракушка» в Александровском саду. Здесь уже 31 мая выступит певица Дора. 13 июня нижегородцы смогут послушать хип-хоп исполнителя Markul. 4 июля приедет вокалист из Австралии Dan Barnett.
Последний известный гость мероприятия — группа Beautiful Boys, которая выступит 22 августа. Имя еще одного участника организаторы скрывают, однако известно, что он выступит 30 августа. «Храним интригу и удивим вас чуть позже!» — написано в сообществе мероприятия.