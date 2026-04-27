Microsoft лишилась эксклюзивного доступа к продуктам OpenAI

По новому договору у Microsoft останется лицензия на интеллектуальную собственность OpenAI для моделей и продуктов до 2032 года, однако теперь этот доступ не будет эксклюзивным. Компания Сэма Альтмана сможет предоставлять все свои продукты клиентам любого облачного провайдера.