Воронежские школьники передали бойцам СВО подарки, письма и поделки

На днях делегация воронежской школы № 40 посетила одно из подразделений Вооружённых сил России, выполняющее боевые задачи специальной военной операции. Во время встречи гости передали солдатам собранные общими усилиями посылки, в которых находились предметы первой необходимости, продукты питания, сладкие подарки, электрогенератор и приборы для оперативного наблюдения. Также бойцам передали письма и поделки, сделанные руками школьников.
Военнослужащие выразили особую признательность за душевные письма и рисунки, которые были вложены в посылки. В них частичка души каждого ребёнка, и именно такие знаки внимания трогают до глубины души. Тёплые слова поддержки и заботы, написанные детьми, вселяют надежду и укрепляют дух наших защитников.
Поддержка со стороны школьников и их родителей — это не просто акт доброты, но и важный урок для молодого поколения. Они на практике видят, как важно быть неравнодушными и поддерживать тех, кто защищает Родину. Такие инициативы формируют у детей чувство ответственности и патриотизма, а также учат их важности взаимопомощи и солидарности.
— Наша доброта и отзывчивость — это основа, на которой строится крепкое и сплочённое общество, готовое поддержать своих защитников в любой ситуации, — отметила директор школы Ольга Бовкун.