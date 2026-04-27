Воронежский «Факел» вырвал ничью во втором матче подряд

27 апреля на «Арене Химки» состоялся заключительный матч 31-го тура первой лиги по футболу. Московское «Торпедо» в ранге хозяев поля принимало воронежский «Факел».
На 24-й минуте автозаводцы вышли вперед — отличился Александр Орехов. На 40-й минуте Бутта Магомедов подарил поклонникам «огнеопасных» надежду на ничью — сравнял счет. Но после того, как Илья Обухов на 44-й минуте был удален с поля, за «Факел» стало тревожно. Наши парни и в равных составах этой весной играют со скрипом, а тут большую часть встречи предстояло провести вдесятером. К счастью, неприятные ожидания не оправдались. Хотя, конечно, гол Руслана Апекова на 76-й минуте заставил воронежских болельщиков понервничать. Но последнее слово оказалось за «огнеопасными» — ничью на 88-й минуте им принес точный удар Максима Турищева — 2:2.
Кстати, Турищев дважды установил окончательные цифры на табло. Сначала гол забил, а затем выбил мяч с ленточки на 90+6 минуте. Просто бесспорный MVP!
Таким образом, воронежцы продлили две безрадостные серии. Во-первых, довели до четырех встреч серию без побед в нынешней кампании. До этого были поражения от московской «Родины» (1:3), вылетевшей во вторую лигу ростовской «Чайки» (0:2) и ничья с ярославским «Шинником» (2:2). И вот еще один мирный исход. Причем, вновь добытый на зубах. С «Шинником» также пришлось дважды отыгрываться. Но то, что стали показывать характер, уже хорошо. Дальше — больше.
Кроме того, до 14 матчей продлилась безвыигрышная серия «Факела» в гостевых матчах с торпедовцами. За 65 лет очных противостояний на поле москвичей «огнеопасные» ни разу не выиграли. Было всего две ничьи — в 2010-м и 2021-м годах — и вот уже третья дележка очков при 11 победах «Торпедо». Мячи — 37:11 не в нашу пользу.
Тем не менее, за три тура до финиша «Факел» сохраняет единоличное лидерство с 61 очком. Второй идет «Родина (59), третьим — свердловский “Урал” (58). У располагающегося четвертым волгоградского “Ротора” 52 балла.
Теперь в 32-м туре воронежцы примут на своем поле красноярский «Енисей» во главе с экс-тренером «Факела» Сергеем Ташуевым. Матч на «Маршакане» состоится 3 мая, начало в 18:00.