Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратная чемпионка СССР в парном катании Беленькая умерла в возрасте 94 лет

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая скончалась на 95-м году жизни. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая скончалась на 95-м году жизни. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории СССР олимпийского чемпиона. В ФФКР выразили соболезнования родным и близким спортсменки.

— Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой. Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке высоких нравственных принципов, о профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах, — говорится в публикации.

Прощание и отпевание Беленькой запланированы на 29 апреля. Церемония начнется в 11:30 в Князь-Владимирском соборе по адресу Санкт-Петербург, улица Блохина, 26 (напротив ДС «Юбилейный»).

В тандеме с Игорем Москвиным Беленькая стала чемпионкой СССР в 1952 и 1953 годах. Кроме того, фигуристы получили серебряные медали на соревнованиях Союза в 1950, 1955 и 1956 годах, а также завоевали бронзу в 1954 году.

