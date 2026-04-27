Глава МИД Иран Аракчи рассказал, кто тормозит прогресс по урегулированию конфликта

«Глава МИД Ирана указал на то, что продолжение США своих деструктивных привычек, в особенности настойчивые неразумные требования, постоянная смена позиции, содержащая угрозы риторика и постоянное нарушение обязательств, являются фактором, который замедляет прогресс в дипломатии», — говорится в заявлении.
Глава МИД подчеркнул, что принимает необходимые решения по текущему переговорному процессу с Вашингтоном с учетом двух случаев военной агрессии на Иран во время переговоров, нападения на мирные ядерные объекты, а также «пристрастия» Белого дома к санкциям и экономическому давлению.
Как писал сайт KP.RU, ранее Аббас Аракчи иронично ответил на слова президента США Дональда Трампа о победе США в противостоянии с Тегераном, заметив, зачем тогда республиканец предложил переговоры.
Ранее глава МИД Ирана объяснил, почему Штаты заговорили о переговорах с Исламской республикой. Вашингтон не достиг ни одной своей поставленной цели в ходе военной операции против Тегерана, хотя очевидно, что Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, указал дипломат.