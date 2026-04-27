Пермский завод взыскивает 16,5 млн руб. со своего экс-директора

ООО «Элкам» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к своему бывшему гендиректору Анатолию Галкину о взыскании убытков в размере 16,5 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте суда. Рассмотрение дела назначено на 16 июля.

Источник: Коммерсантъ

ООО «Элкам» занимается производством и сбытом оборудования для добычи нефти. Было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Выручка компании за 2025 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб. (193,1 млн руб. в 2024 году).

Господин Галкин в феврале 2025 года покинул должность генерального директора ООО «Элкам». В уставном капитале компании ему принадлежало 3% долей, которые в октябре прошлого года перешли на баланс ООО «Элкам». 62% долей компании принадлежат ООО «Металлэксп», учрежденному в Екатеринбурге, 35% — свердловскому ООО «Параллакс».

Стоит отметить, что это уже второй иск общества к своему бывшему гендиректору. В Арбитражном суде на рассмотрении находится еще один иск от ООО к господину Галкину на сумму 11,9 млн руб.