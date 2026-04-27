Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Замечательный день»: Иностранный профессор поразился «апрельской зиме» в Москве

Зима в апреле вызвала бурю восторга у иностранцев, застигнутых стихией в нашей столице. Профессор по управлению человеческими ресурсами Университета Келания Удая Мохан Девадас из Шри-Ланки признался, что восхищается непогодой. В Москву он приехал ради участия в «Открытом диалоге» в Национальном центре «Россия».

«Российская погода со снегом — это первый раз в моей жизни, просто замечательный день. Возможно, для вас это создаёт какие-то трудности, но мне нравится город, я наслаждаюсь погодой», — сказал зарубежный гость.

Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд. Непогода продержится ещё сутки, после чего пойдёт на спад. По данным МЧС, в результате стихии погиб ребёнок, 31 человек пострадал.

