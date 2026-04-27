«Замечательный день»: Иностранный профессор поразился «апрельской зиме» в Москве

Иностранцы восхитились негопадом в апреле. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия».
«Российская погода со снегом — это первый раз в моей жизни, просто замечательный день. Возможно, для вас это создаёт какие-то трудности, но мне нравится город, я наслаждаюсь погодой», — сказал зарубежный гость.
Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд. Непогода продержится ещё сутки, после чего пойдёт на спад. По данным МЧС, в результате стихии погиб ребёнок, 31 человек пострадал.
