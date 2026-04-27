Гидрометцентр: Погода начнет налаживаться в начале мая

Балтийский циклон принес непогоду в столичный регион, а также в более северные области. И краем прошелся по Калужской и Белгородской областям.
Температура воздуха опустилась до мартовских значений. Дискомфорт усилил сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также снег с дождем. Продлится ненастье еще минимум день. И даже в среду и четверг еще возможны осадки в виде дождя со снегом. А вот в начале мая, как сообщили «Российской газете» в Гидрометцентре, погода начнет налаживаться. К 3 мая воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 15−16 градусов.
Непогода спровоцировала ряд ЧП. Так, из-за сильного ветра и налипания мокрого снега в ряде районов Подмосковья произошли обрывы на линиях электропередачи. Это привело к отключению электричества. Все аварийные службы перешли на усиленный режим работы. Не обошлось без пострадавших. Травмы получили как минимум два человека. Так, на девушку в Балашихе упало дерево, ее госпитализировали. Там же травмы получил от падения веток мужчина.
Транспортного коллапса удалось избежать, хотя некоторые задержки поездов и самолетов все же наблюдались. В Минтрансе предупредили, что снегопад может вызвать корректировки в расписании полетов. В Росавиации при этом уточнили, что «уходов» самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. На время более двух часов задержали 10 рейсов. Не упустили свой шанс поднять цены таксисты. Стоимость поездки в столице и области утром в понедельник выросла в 2−5 раз.
«В Московском регионе выпало до 16 миллиметров снега. Это рекордное значение. Предыдущий рекорд был в 1880 году, когда выпало 14,7 миллиметра», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она предупреждает, что на дорогах может образовываться гололедица из-за отрицательных температур по ночам. Еще пару дней будет очень ветрено. Циклон с Балтики уже постепенно уходит на Сибирь, а снег в ближайшие дни ожидается в Поволжье. С запада будет продвигаться антициклон. Поэтому облаков станет меньше и постепенно начнет возвращаться весеннее тепло. С ростом атмосферного давления 1 мая осадки прекратятся, дневная температура повысится до плюс 10 градусов. 2 мая — до плюс 13 градусов, а 3 мая — до плюс 15 градусов. Но при этом синоптики не советуют дачникам сажать картофель. Холода еще могут повториться.
Снег также выпал в Тверской и Ленинградской областях. Растает он только ближе к четвергу. Ночные заморозки сохраняются в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии. Зато на Черноморском побережье погода наладилась — там потеплело до плюс 22 градусов.