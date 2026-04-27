Гидрометцентр: Погода начнет налаживаться в начале мая

«В Московском регионе выпало до 16 миллиметров снега. Это рекордное значение. Предыдущий рекорд был в 1880 году, когда выпало 14,7 миллиметра», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она предупреждает, что на дорогах может образовываться гололедица из-за отрицательных температур по ночам. Еще пару дней будет очень ветрено. Циклон с Балтики уже постепенно уходит на Сибирь, а снег в ближайшие дни ожидается в Поволжье. С запада будет продвигаться антициклон. Поэтому облаков станет меньше и постепенно начнет возвращаться весеннее тепло. С ростом атмосферного давления 1 мая осадки прекратятся, дневная температура повысится до плюс 10 градусов. 2 мая — до плюс 13 градусов, а 3 мая — до плюс 15 градусов. Но при этом синоптики не советуют дачникам сажать картофель. Холода еще могут повториться.