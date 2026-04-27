Медведь напал на человека в Коми, а во Владивостоке около школы нашли человеческую руку: картина дня в регионах России глазами «МК»

Три человека погибли в ДТП с лошадью в Красноярском крае. Водитель не справился с управлением после того, как его машина врезалась в лошадь. От сильного удара легковушка вылетела в придорожный кювет, пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Человеческую руку нашли около школы во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета региона. Эксперты тщательно исследуют все детали произошедшего, включая идентификацию личности погибшего. СК завершил расследование жестокого убийства экс-мэра Самары. Судебное заседание определило, возможно ли дальнейшее содержание под стражей Екатерины, внучки бывшего градоначальника Виктора Тархова, и его супруги. Екатерину также подозревают в причастности к исчезновению близких, которое произошло в конце 2024 года. Медики из Петербурга спасли жизнь младенцу с патологией мозга. Врачи диагностировали у новорожденного редкое и опасное состояние, при котором резко возрастает нагрузка на сердце, а сосуды мозга могут не выдержать и разорваться. Хирурги провели экстренную операцию, за младенцем продолжают наблюдать специалисты. Тело девочки нашли на улице в Екатеринбурге. Ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на шестом этаже. Рядом с погибшей девочкой была найдена москитная сетка, которая не смогла защитить малышку от падения. Младенца в коляске нашли на автобусной остановке в Ростове-на-Дону. На малыша без взрослых обратила внимание женщина, которая проходила мимо, она вызвала полицию. Кроме спецслужб к ребенку приехал и его отец. Он подтвердил свою личность. Малыш не пострадал, его передали мужчине. Обиженный из-за двойки школьник в Архангельске превратил учительницу в «эскортницу». Он создал в соцсетях фальшивый аккаунт от имени преподавателя, взял её фотографии и начал размещать объявления о предоставлении интимных услуг. Когда подростка допросили, он признался в том, что сделал. После этого учительница решила уволиться. Медведь напал на человека возле одной из деревень Коми. Состояние пострадавшего остается неизвестным. Специалисты занимаются выяснением подробностей инцидента и обстоятельств столкновения с хищником. В Самаре в одном из дворов упавшее из-за непогоды дерево убило школьницу. Правоохранители уточнили: все случилось 27 апреля на улице. В ГУ МЧС добавили: около дома № 16а. Дерево убило ребенка, еще одного пострадавшего отвезли в больницу. Три скелета нашли в Уфе. На место происшествия к ЖК прибыли полицейские и эксперты, чтобы установить личности погибших и причины их смерти. Для выяснения обстоятельств и времени случившегося проведут проверку.