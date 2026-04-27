Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина будет ограничено 28 апреля

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон.

Источник: Время

С 07:00 до 23:00 28 апреля будет ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина — около дома № 29 в связи с проведением мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417 17 07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.