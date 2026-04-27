В Иране рассказали, когда будет принято решение по Ормузскому проливу

Закон о новом порядке прохождения Ормузского пролива примут после возобновления работы иранского парламента. Об этом рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламент) исламской республики Алаэддин Боруджерди.
«Проведено множество заседаний для рассмотрения юридических и международных аспектов “Плана безопасности Ормузского пролива”. Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен на исполнение правительству», — говорится в пресс-службе иранского депутата.
Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета для сборов за проход через Ормузский пролив: в риалах, юанях, долларах и евро. После внедрения цифровой валюты платежи будут обязательны в риалах.
Ранее KP.RU сообщил, что Иран предложил США определиться с темой по Ормузскому проливу. Исходя из идеи Тегерана, Вашингтон должен открыть Ормузский пролив, а также отложить тему с ураном. Иран хочет получить право и дальше работать над ядерными инициативами.