Император за столом и платье за миллионы: 6 дворянских традиций XIX века, которые сегодня не потянуть

Изначально традиция устраивать «смотр невест» в России практиковалась ещё с XVI века: великие князья и цари собирали со всей страны знатных красавиц и на специальном смотре выбирали себе жену. Позже, в дворянском быту XIX века, этот обычай трансформировался в более камерный, но не менее важный ритуал. В отличие от купеческой или крестьянской среды, где смотрины могли затягиваться на недели из-за споров о приданом, в дворянской среде этот процесс выглядел иначе. Суть была в демонстрации статуса и такта, а процесс мог проходить не только в усадьбе, но и на светских балах или даже в театре.