Беглов рассказал Путину о подготовке студентов с Кубы в колледже

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о подготовке студентов с Кубы в петербургском колледже.
Глава государства в понедельник провел отдельную встречу с губернатором в рамках рабочей поездки в Петербург.
«В соответствии с вашим поручением мы начали работать с Кубой. И впервые в нашей стране мы взяли десять студентов в колледж… Они уже сегодня учатся, учат русский язык, и с 1 сентября уже приступят к освоению соответствующих профессий», — рассказал Беглов.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше