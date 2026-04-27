«Болтаемся в боковике»: ключевая ставка, IPO и сезон дивидендов

Проснется ли фондовый рынок в 2026 году? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Дмитрий Данилин из УК «Альфа-Капитал» обсудили снижение ключевой ставки ЦБ, старт дивидендного сезона и рынок IPO.

Источник: РБК

На заседании по ключевой ставке 24 апреля у Банка России не было значимых причин для более решительного смягчения ДКП, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин в эфире Радио РБК. По его мнению, в конце года ставка опустится в районе 12−13%. Курс доллара в течение 2026 года ожидается в коридоре 75−81 ₽

Фондовый рынок начнет «просыпаться» уже в этом году, поскольку разрыв между дивидендной доходностью и доходностью ОФЗ существенно сократится. Инвесторы вернутся на рынок акций, когда закончится ралли на рынке госдолга.

Две недели практически нулевой инфляции и возросшие риски для экономики делали допущения о снижении ставки сразу на 100 б.п. справедливыми, убежден директор по инвестициям «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой. Прогноз эксперта по ставке на конец года — 11%. Доллар в конце года может остаться в диапазоне ниже 80 ₽, добавил он.

В ходе первичного размещения акций «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI) собрала книгу заявок более чем наполовину, сообщил генеральный директор компании Максим Тадевосян. При этом планируемая сумма привлечения — 2 млрд руб. Компания фиксирует хороший институциональный и розничный спрос на участие в IPO.