«Болтаемся в боковике»: ключевая ставка, IPO и сезон дивидендов

На заседании по ключевой ставке 24 апреля у Банка России не было значимых причин для более решительного смягчения ДКП, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин в эфире Радио РБК. По его мнению, в конце года ставка опустится в районе 12−13%. Курс доллара в течение 2026 года ожидается в коридоре 75−81 ₽
Фондовый рынок начнет «просыпаться» уже в этом году, поскольку разрыв между дивидендной доходностью и доходностью ОФЗ существенно сократится. Инвесторы вернутся на рынок акций, когда закончится ралли на рынке госдолга.
Две недели практически нулевой инфляции и возросшие риски для экономики делали допущения о снижении ставки сразу на 100 б.п. справедливыми, убежден директор по инвестициям «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой. Прогноз эксперта по ставке на конец года — 11%. Доллар в конце года может остаться в диапазоне ниже 80 ₽, добавил он.
В ходе первичного размещения акций «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI) собрала книгу заявок более чем наполовину, сообщил генеральный директор компании Максим Тадевосян. При этом планируемая сумма привлечения — 2 млрд руб. Компания фиксирует хороший институциональный и розничный спрос на участие в IPO.