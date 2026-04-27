«Болтаемся в боковике»: ключевая ставка, IPO и сезон дивидендов

На заседании по ключевой ставке 24 апреля у Банка России не было значимых причин для более решительного смягчения ДКП, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин в эфире Радио РБК. По его мнению, в конце года ставка опустится в районе 12−13%. Курс доллара в течение 2026 года ожидается в коридоре 75−81 ₽