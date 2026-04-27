Режим работы нижегородской канатной дороги изменится в майские праздники

Новый график будет действовать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перейдет на особый режим работы в майские праздники. Об этом сообщили на официальном сайте воздушной переправы.

На первые выходные, с 1 по 3 мая, канатка будет встречать пассажиров с девяти утра и работать до десяти вечера. Единственный день, когда фуникулер запустят пораньше, — 2 мая: в субботу двери откроются уже в 6:45.

Праздничные выходные в честь Дня Победы, с 9 по 11 мая, пройдут в том же ритме: все три дня полюбоваться видами Волги с высоты можно будет с девяти утра до десяти вечера.

Напомним, перелеты по 19 направлениям будут доступны из Нижнего Новгорода на праздники.