Режим работы нижегородской канатной дороги изменится в майские праздники

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перейдет на особый режим работы в майские праздники. Об этом сообщили на официальном сайте воздушной переправы.
На первые выходные, с 1 по 3 мая, канатка будет встречать пассажиров с девяти утра и работать до десяти вечера. Единственный день, когда фуникулер запустят пораньше, — 2 мая: в субботу двери откроются уже в 6:45.
Праздничные выходные в честь Дня Победы, с 9 по 11 мая, пройдут в том же ритме: все три дня полюбоваться видами Волги с высоты можно будет с девяти утра до десяти вечера.
Напомним, перелеты по 19 направлениям будут доступны из Нижнего Новгорода на праздники.