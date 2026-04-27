Ушаков: РФ проанализирует сигналы, полученные от Ирана, США и Израиля

27 апреля Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Москва проанализирует сигналы, полученные от главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля. Об этом в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

27 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с Аракчи в Санкт-Петербурге.

«Мы проанализируем то, что он (Аракчи — прим.ред.) скажет, и проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян», — сказал он, подчеркнув, что потом Кремль тоже посмотрит, что делать.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта Ушаков сообщил, что Москва надеется на конструктивную роль Вашингтона в снижении напряженности на Ближнем Востоке и желает США удачи в этом деле. Сейчас они заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, ситуации, которую они сами же создали вместе с израильтянами. По его словам, ситуация вокруг Ирана вызывает серьезную обеспокоенность.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
