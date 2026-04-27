В роте материального обеспечения, дислоцирующейся в Луганской Народной Республике, три с половиной года служит поваром бывший су-шеф одного из столичных ресторанов Виталий с позывным «Бурбон». Корреспондент «Вечерней Москвы» выехал в часть и провел сутки в воинском подразделении, посмотрел на быт военнослужащих и пообщался с земляком.
В гости к военнослужащим мы отправились вместе с художественным руководителем Московского современного художественного театра Русланом Банковским. Он уже сбился со счета, сколько раз за последние годы побывал на Донбассе — больше двухсот точно.
Наша машина, буквально под крышу забитая гуманитарной помощью, глотает километр за километром. После контрольно-пропускного пункта в Луганской Народной Республике замечаю, что дороги в отличном состоянии.
— Регионы России взяли шефство над городами республики, заасфальтировали дороги, поставили фонари. Я разговаривал с местными жителями, они говорили, что у них никогда такого не было при Украине, свет на улице появился только тогда, когда они вошли в состав России, — рассказывает Руслан Банковский. Вскоре добираемся до места дислокации роты материального обеспечения и знакомимся с ее командиром в звании капитана: Евгений с позывным «Трак» с ходу начинает знакомить нас с особенностями их службы.
— Рота у нас специфическая: мы снабжаем весь полк продуктами, горюче-смазочными материалами, на нас и вещевое обеспечение — раздаем на все подразделения полка, — объясняет он.
По словам командира роты, в их полку много бойцов, удостоенных государственных и ведомственных наград. Да и сам капитан отмечен медалями Суворова и «За храбрость» 2-й степени. На фронте он с самого начала СВО.
— У нас служит боец с позывным «Шмель», у которого уже три государственные награды, в том числе медали Суворова и «За спасение погибавших». Получил их за эвакуацию раненых с поля боя, — говорит командир.
Медик обеспечивает.
Мы подъезжаем к лесопосадке. Глянешь на нее со стороны, с поля — вроде бы ничего необычного. Но стоит углубиться в заросли, как натыкаемся на ступеньки, ведущие вниз, в замаскированный блиндаж. Немного поодаль, за деревьями, слышен визг дисковой пилы. Нас встречает командир взвода прапорщик Артем с позывным «Медик».
— Это у нас лесопилка, — кивает Артем на звук, — бойцы пилят бревна на доски: для подразделений они постоянно нужны.
Отведенная под лесопилку прогалина вся в опилках. Когда мы подходим, солдаты как раз закидывают на пилораму очередное бревно. Проходим еще метров 100 и попадаем на натуральную ферму: кудахчут куры, в отдельных загонах толкутся свиньи и овцы.
— Хотя это хозяйство не предусмотрено приказом, но мы решили разводить скотину, чтобы побаловать наших ребят чем-то сверх уставного рациона. А почему бы и нет? Думали, что командование не оценит, но всем понравилось — даже в других частях с нас взяли пример и велели перенимать наш опыт, — хвалится «Медик».
Теперь в роте материально-технического обеспечения полсотни поросят и почти шесть десятков овец.
Бурбон улучшает аппетит.
Уточняем про солдатскую кормежку. «Медик» не без гордости сообщает, что старшим поваром у них служит настоящий су-шеф из Москвы.
— Когда его призвали, мы думали, что он будет нам готовить суши, а оказалось, что су-шеф — это высокое поварское звание, заместитель самого шеф-повара, второй человек на кухне, — улыбается прапорщик и ведет нас знакомиться.
Виталия с позывным «Бурбон» находим на рабочем посту в столовой.
— Когда я отправлялся на фронт, в моем ресторане в дорогу мне дали бутылочку бурбона, которую я с новыми товарищами распил уже здесь. Командир попробовал, оценил вкус и приговорил: «Будешь “Бурбоном”, — объясняет повар происхождение позывного. По словам Виталия, в столице он сменил несколько ресторанов. Сначала делал пасту, потом ему доверили гриль — стал делать стейки, бургеры. Постепенно дорос до су-шефа.
— Работу поваром мне пророчили с детства: наша семья была небогатой, денег не было на то, чтобы учиться в институте. А тягу к поварскому делу я проявлял еще со школы, поэтому дедушка мне рекомендовал поступать в колледж именно на эту специальность. Я послушался — и не пожалел, — рассказывает он.
Продолжаем плановое развитие региона.
Виталий вспоминает, что работа в московском общепите для него была своего рода вызовом: столичный житель избалован разнообразием, выбор кафе и ресторанов очень велик. Но было особенно приятно, когда появились постоянные клиенты, приходившие именно ради его блюд.
30 сентября 2022 года его мобилизовали. Воевать начинал танкистом-наводчиком в 59-м танковом батальоне 44-й стрелковой дивизии. В одном из боев получил ранение. И после госпиталя Виталия направили в роту материально-технического обеспечения, где он вернулся к основной своей специальности.
— Готовка у нас стандартная: завтрак, обед, ужин. Но могу сказать одно: здесь многому научился. Например, до этого не умел так хорошо разделывать мясо, — продолжает «Бурбон».
Заодно вспомнил, как работать с тестом, — так в меню армейской столовой появились вкусные манты.
— А еще здесь я впервые в жизни приготовил блюдо из байбака (степной сурок. — «ВМ»). Его мясо не каждый может приготовить — имеются свои особенности, — усмехается повар. — Еще делал бастурму и шашлык из косули.
Сослуживцы, по словам «Медика», на «Бурбона» разве что не молятся — питание у бойцов как в лучших столичных ресторанах.
— Виталий экспериментирует каждый день, готовит что-то новенькое, что-то делает по заказу, многие ребята говорят, что их так жены и мамы дома не кормили, как в армии «Бурбон», — смеется командир взвода.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Витюк, полковник запаса, ветеран боевых действий:
— Поваров на фронте часто называют волшебниками. Здесь не сбегаешь в магазин за продуктами и приправами, но истинные секреты фронтового повара не на полках с провизией и не в кастрюлях, а в добром и благородном сердце. Порадовать домашней едой может только профессионал, преданный войсковому братству.
СПРАВКА.
Рота материально-технического обеспечения хотя и является полутыловым подразделением, но военнослужащие постоянно участвуют в эвакуации раненых. Также в роте есть своя лесопилка, которая обеспечивает досками все подразделения полка, своя пекарня, обеспечивающая военных свежим хлебом.