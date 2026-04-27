Суд в Липецке признал незаконным несогласование коммунистам первомайских акций

Как сообщал «Ъ-Черноземье», устроить акции коммунистам на 1 мая в центре Липецка, по их же словам, не позволили «впервые в современной истории». Представители КПРФ планировали провести с 10:00 до 10:40 1 мая демонстрацию от Дворца спорта «Звездный» до «Липецкого городища» (улицы Космонавтов, Гагарина, Зегеля и Плеханова), а затем до 12:00 устроить там же митинг. Однако мэрия не согласовала маршрут, сославшись на гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на указанных улицах.