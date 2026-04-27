Соловьев и SHAMAN: екатеринбурженка написала более 500 доносов на знаменитых людей

Жительница Екатеринбурга, бывшая следовательница по имени Екатерина за пять лет направила более 500 обращений в российские государственные органы, в прокуратуру Лос-Анджелеса и даже в Организацию Объединенных Наций. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Екатерина утверждает, что ее обращения стали «определенным видом искусства». Основной целью ее деятельности стала «защита» кумира — артиста Мэрилина Мэнсона. Так, два года она добивалась запрета на показ в России фильма «Восстание Феникса», который, по ее мнению, порочит честь музыканта.

Список тех, на кого жаловалась Екатерина, впечатляет: певец Ярослав Дронов (SHAMAN), губернатор Калифорнии, телеведущий Владимир Соловьев, депутат Александр Ильтяков и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она также подавала обращения по делу скандально известного Джеффри Эпштейна.

— Есть обращения и по делу Эпштейна с упоминанием возможных преступлений на Урале, а также блок о мошенниках, которые собирали деньги на подарок Мэнсону, — говорится в публикации.

Сам SHAMAN обрушился с критикой на общественницу из Екатеринбурга Екатерину Герлах, которая подала на него жалобу в прокуратуру из-за использования латиницы на афишах его концертов.

Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше