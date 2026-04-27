Андрей Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы в Киргизии. Об этом рассказали в Минобороны России.
Военная база защищает суверенитет и безопасность России и Киргизии. 999-я гвардейская авиабаза в Канте входит в Коллективные силы быстрого развёртывания ОДКБ, говорится в сообщении от военного ведомства.
Командир авиабазы доложил министру обороны о выполнении задач, оснащении подразделений современной техникой и развитии инфраструктуры. Белоусов также проверил боевую подготовку личного состава. В ходе осмотра базы он ознакомился с условиями размещения военнослужащих и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории.
