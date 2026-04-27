Власти Череповца опровергли слухи о химическом загрязнении после атаки беспилотников

В Череповце опровергли информацию об экологической катастрофе после недавнего налета беспилотников на завод «Аммиак-3». Мэр города заверил жителей, что утечка серной кислоты из поврежденной трубы не привела к отравлению воздуха и воды.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Череповца Андрей Накрошаев официально опроверг распространившуюся информацию о загрязнении окружающей среды после недавней атаки БПЛА на промышленную зону города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора, Накрошаев информировал, что в период с 25 по 27 апреля превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в Череповце не зафиксировано. Экологическую обстановку в городе непрерывно отслеживают шесть постов городского гидрометеорологического бюро.

Отсутствие угрозы для местных жителей также подтвердил директор муниципального центра по защите населения и территории от ЧС Владимир Менников.

В ночь на 26 апреля над индустриальной зоной Череповца силы ПВО сбили 15 беспилотных летательных аппаратов. Как ранее сообщал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, при налете на территории азотного комплекса «Аммиак-3» трубопровод с серной кислотой получил повреждения, однако утечку химикатов удалось оперативно ликвидировать. В результате ЧП пострадали десять человек, шесть из них госпитализированы.

