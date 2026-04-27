Рисующий тюлень и пингвины: чем удивляет Океанариум в Питере

Гости Океанариума, расположенного в Санкт-Петербурге, могут увидеть рисующего тюленя, пингвинов, а также показательные кормления акул. Какие еще интересные морские обитатели живут в бассейне, рассказала начальник отдела по работе с посетителями Ольга Горшенина.
— Я пришла в Океанариум, когда он официально еще не был открыт. Это была середина апреля 2006 года. На тот момент я училась в университете, писала дипломную работу и проходила практику в Музее воды. У меня было музейно-экскурсоведческое направление обучения. И я узнала, что в Петербурге строится океанариум — уникальный объект, ведь на тот момент аналогов в России не было, — рассказала Горшенина.
По ее словам, больше всего гостям нравятся тренировки тюленей. Один из которых даже научился рисовать абстрактные картины, передает «Петербургский дневник».
Большой интерес у посетителей также вызывают вечерние показательные кормления акул, во время которых можно увидеть, как человек взаимодействует с этими хищниками. За ними присматривают два водолаза — отец и сын, Сергей Панчук и Сергей Панчук-младший.
В Океанариуме также обитают пингвины, нильский крокодил, выдра Фифа, краснохвостый оринокский сом Георгий Сергеевич, рыба-еж Жорик и другие.
