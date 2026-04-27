Туристы на 50% активнее бронируют Крым: что сделало направление хитом сезона

Крым стал одним из главных туристических направлений этого сезона. Спрос на отдых там заметно вырос. Об этом KP.RU рассказал эксперт туристического рынка Ирина Козлова, управляющий директор одного из сервисов бронирований.
«Возобновление работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике заметно упрощает логистику, планировать летние поездки на южные курорты стало легче (обе воздушных гавани открылись в прошлом году, но уже под занавес сезона. — Ред.)», — отметила специалист.
Кроме того, интерес к Крыму стимулирует и улучшение автомобильного сообщения — открытие новых участков трассы из Краснодара в направлении полуострова. Людям стало проще добираться до курорта, а сама поездка теперь занимает меньше времени и требует меньше пересадок и сложной логистики.
В итоге Крым показывает один из самых сильных скачков бронирований за последние годы — около плюс 50%. Как и раньше, именно черноморское побережье России остается самым популярным направлением для отдыхающих.
В Крыму их ждут самые разные побережья — от узких галечных пляжей до широких песчаных. При этом полуостров предлагает горные долины, пещерные города Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен, средневековые крепости, античные руины и карстовые пещеры.