Ушаков допустил, что РФ передаст США свои мысли после встречи Путина и Аракчи

Москва проанализирует, что Аракчи скажет после прибытия в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Россия, возможно, направит свое мнение США и ближайшим партнерам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, Кремль проанализирует то, что Аракчи скажет после прибытия в Иран на фоне сегодняшнего разговора.

«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — подчеркнул Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, также помощник президента РФ указал, что Кремль проанализирует сигналы, полученные от иранского главы в ходе сегодняшней встречи, а также от Вашингтона и Тель-Авива. После Москва тоже посмотрит, что делать, добавил Ушаков.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, российский лидер встретился с иранским дипломатом в Санкт-Петербурге.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше