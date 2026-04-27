Ушаков допустил, что РФ передаст США свои мысли после встречи Путина и Аракчи

По его словам, Кремль проанализирует то, что Аракчи скажет после прибытия в Иран на фоне сегодняшнего разговора.
«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — подчеркнул Ушаков.
Напомним, в понедельник, 27 апреля, российский лидер встретился с иранским дипломатом в Санкт-Петербурге.