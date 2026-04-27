В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ

Отметим, согласно обновлённому КоАП Волгоградской области для Волгограда установлены повышенные штрафы за оставление машин на зелёных зонах: от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае наличия подтверждающих нарушение фотографий и видео штраф для граждан предлагают зафиксировать на уровне 4 тысяч рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей.