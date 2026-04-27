Reuters: НАТО откажется от ежегодных саммитов из-за внутренней напряженности

НАТО хочет избежать встреч с Трампом уже в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

НАТО может отказаться от практики ежегодных саммитов, чтобы лишний раз не сталкиваться с США и не устраивать публичные скандалы внутри альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне.

По данным агентства, в блоке растет напряженность между США и европейскими странами. Поэтому в альянсе уже обсуждают отказ от ежегодных встреч на высшем уровне.

«НАТО изучает возможность прекратить свою недавнюю практику проводить ежегодные саммиты», — пишет Reuters.

Как отмечается, таким образом в альянсе хотят избежать потенциально напряженных встреч с президентом США Дональдом Трампом уже в следующем году. При этом саммит в Анкаре, который запланирован на июль этого года, отменять не собираются. Его подготовка уже находится на продвинутой стадии.

При этом раньше саммиты НАТО и без того не проводились строго каждый год. В течение многих лет встречи лидеров проходили в среднем раз в два года, в отличие от регулярных переговоров министров иностранных дел и обороны.

Тем временем в самом НАТО внезапно воткнули нож в спину США. Глава военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в блоке до сих пор не могут понять, кто вообще победил в конфликте США и Израиля против Ирана. По его словам, прояснить это удастся спустя время.

