Reuters: НАТО откажется от ежегодных саммитов из-за внутренней напряженности

По данным агентства, в блоке растет напряженность между США и европейскими странами. Поэтому в альянсе уже обсуждают отказ от ежегодных встреч на высшем уровне.
«НАТО изучает возможность прекратить свою недавнюю практику проводить ежегодные саммиты», — пишет Reuters.
Как отмечается, таким образом в альянсе хотят избежать потенциально напряженных встреч с президентом США Дональдом Трампом уже в следующем году. При этом саммит в Анкаре, который запланирован на июль этого года, отменять не собираются. Его подготовка уже находится на продвинутой стадии.
При этом раньше саммиты НАТО и без того не проводились строго каждый год. В течение многих лет встречи лидеров проходили в среднем раз в два года, в отличие от регулярных переговоров министров иностранных дел и обороны.