Закрылся сайт Udaff.com, распространивший мем «Превед, медвед!»

Популярный в Рунете середины 2000-х годов проект Udaff.com прекратил свою деятельность. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте проекта.
— Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы, — говорится в публикации.
На платформе публиковались нецензурные рассказы. Сленговые фразы, созданные участниками проекта, такие как «Превед, медвед!» и «Аффтар жжот», стали частью Рунета и долгое время использовались в молодежной среде.
В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», написанная создателем Udaff.com Дмитрием Соколовским. В книге рассказывается о возникновении «субкультуры падонков» — так называли себя пользователи сайта. Также были изданы словарь «олбанского йезыка» и сборник рассказов в стиле «падонков».
