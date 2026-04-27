Экс-глава агросектора Прикамья идет на выборы в Заксобрание

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Павел Носков собирается участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания. Сейчас он работает советником губернатора. Об этом пишет «Business Class».
Носков уже подал заявку на участие в праймериз партии «Единая Россия» по одномандатному округу № 17. Если он победит в предварительном голосовании, сможет официально выдвинуться на выборы.
Ранее, в 2021 году, в этом округе победил Антон Удальев — бывший глава УФАС и экс-вице-премьер краевого правительства. В феврале 2023 года он досрочно сложил депутатские полномочия. После дополнительных выборов мандат получил Альберт Демченко — советник губернатора по спорту и трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту. Сейчас он планирует снова попасть в парламент, но уже по партийным спискам, подав заявку на праймериз в группе «Чайковская № 22».
Кроме того, на участие в выборах претендует и бывший министр образования региона Раиса Кассина. Она также зарегистрировалась для участия в предварительном голосовании «Единой России».