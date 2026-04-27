В Таганроге снижено давление воды из-за ремонта Донского технического водовода

Из-за начала плановые ремонтные работы на трех участках Донского технического водовода диаметром 1,4 тыс. мм подача воды на очистные сооружения водопровода Таганрога осуществляется ограниченным объемом, снижение давления воды отмечается в разных районах города. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ремонт проходит в х. Пятихатки, с. Приморка и на территории городских очистных сооружений. Им занимаются 27 специалистов и 12 единиц специализированной техники.

На данный момент работы завершены на воздухосборнике, расположенном на трассе водовода.

На время ремонта водовода для жителей и социальных объектов организован подвоз технической воды автоцистернами.