В Таганроге снижено давление воды из-за ремонта Донского технического водовода

Из-за начала плановые ремонтные работы на трех участках Донского технического водовода диаметром 1,4 тыс. мм подача воды на очистные сооружения водопровода Таганрога осуществляется ограниченным объемом, снижение давления воды отмечается в разных районах города. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.