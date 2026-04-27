В Лесосибирске Красноярского края стартовал перевод домов на экоотопление

Установка современного экологичного отопительного оборудования в домах частного сектора стартовала в Лесосибирске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Уточняется, что специалисты уже смонтировали 15 автоматических твердотопливных котлов. Все работы для жителей проводят бесплатно по федеральному проекту «Чистый воздух». Город присоединился к нему в 2026 году.
В планах на этот сезон — оснастить 291 дом. Всего за три года в Лесосибирске планируют перевести на современные системы более 1000 домовладений. В результате общее количество опасных загрязняющих выбросов должно снизиться на треть.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.