Три новых автобусных маршрута связали Москву и область

Новые маршруты между Москвой и областью начали работать 25 апреля в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Из Москвы автобусы будут ходить в поселок Власиха и село Николо-Урюпино. Кроме того, открыт дополнительный маршрут до Московской городской онкологической больницы № 62 в поселке Истра.
До поселка Власиха в рабочие дни будет ходить пять автобусов НефАЗ-5299 в пригородной комплектации, которые рассчитаны на дальние поездки. В них 36 пассажирских сидений с ремнями безопасности и адаптивным освещением. До села Николо-Урюпино будут работать четыре автобуса ЛиАЗ модели «Ситимакс-12», который рассчитан на 109 пассажиров, с увеличенным площадью пола и расширенными дверными проемами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.