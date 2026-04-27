634 обращения получила за год детский омбудсмен Воронежской области

Детский омбудсмен Ангелина Севергина рассказала, что за 2925 год получила 634 обращения, что на 7,5% больше, чем в 2024-м. Почти 70% обращений содержали просьбы содействия, реальной помощи, подключения к решению частных проблем.
65 обращений касались семейных споров о месте жительства детей и порядке общения. Кроме того, в 48 обращениях заявители сообщали информацию о деяниях с признаками преступлений в отношении несовершеннолетних. Так же было немало просьб о содействии в уплате алиментов.
— За четыре месяца 2025 года судебные приставы перечислили в пользу детей 421 миллион рублей — почти на 120 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года, — сообщила Ангелина Севергина.
