«Я научилась жить чужой болью»: поэт и военкор Анна Долгарева о стихах и штурме Мариуполя

— Я пишу стихи всю жизнь, сколько себя помню. Начала рифмовать практически сразу, как научилась говорить. Вот у Блока было первое стихотворение в пять лет про котика милого, а у меня было в три года «бобик-тобик, крепко спал и на речку не попал. Он кричит, что глубоко, и вообще не знаю что». Мама его даже тогда записала и продолжала это делать все мое детство. Первый сборник у меня вышел в 2007 году. К сожалению, эти стихи не сохранились и это, конечно, обидно. Они в общем были не такие плохие на самом деле. А потом я начала публиковаться в «Живом журнале» и довольно быстро стала популярной сетевой поэтессой. Видимо, какая-то харизма в этих стихах была, хотя, конечно, мне очень не хватало филологического образования, я же технарь. В ту пору среди сетевых поэтов было принято издавать стихи за свой счет, а потом продавать их на своих концертах. Сначала 500 экземпляров продалось, потом еще 500. Конечно, заработать на этом было невозможно, но поднимало самооценку.