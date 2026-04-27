В Сергиевском техникуме Самарской области прошла обучающая экскурсия

Участники смогли увидеть современные условия подготовки будущих педагогов.

Обучающая экскурсия «ПроВЕРЬ» для родителей потенциальных абитуриентов состоялась 18 апреля в Сергиевском губернском техникуме Самарской области, сообщили в министерстве образования региона. Мероприятие призвано ознакомить с особенностями обучения по программам «Профессионалитета», действующим по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Родители также смогли увидеть современные условия подготовки будущих педагогов. Кроме того, в формате живого диалога они смогли задать вопросы администрации, преподавателям и студентам, узнать о стипендиях, общежитии, дополнительных программах развития и поддержке талантливой молодежи.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.