Более 130 компаний Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика

Свыше 130 субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области приняли участие 21 апреля в Дне поставщика по направлению «Строительство», сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На мероприятии прошла выставка, на которой свою продукцию представили 23 компании. Участники презентовали строительные изделия, садовый инвентарь, строительные металлические конструкции, удобрения, аксессуары для бытовой и профессиональной техники.
Также в программе были сессии, B2B-переговоры с представителями компаний и консультации по поддержке бизнеса. Эксперты рассказали предпринимателям о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.