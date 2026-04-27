У самого Черного моря

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России там почти сразу развернулась масштабная реконструкция и строительство жилых домов. Как ранее сообщал «Ъ», с 2022 года рынок недвижимости в новых территориях вырос в шесть раз и к 2025 году достиг 26,8 млрд руб. Сейчас в этих регионах возводится более 1 млн кв. м нового жилья. По данным информсистемы «Наш. Дом.РФ», строительство жилья там ведется силами 37 девелоперов. В апреле этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на 2026 год запланирован ввод 227 тыс. кв. м жилья, из которых 116 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Всего под застройку подготовлено 53 земельных участка общей площадью более 1 тыс. га.