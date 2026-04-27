У самого Черного моря

Пермское АО «Стройпанелькомплект» приступило к строительству жилого комплекса в Скадовске Херсонской области. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, ЖК «Соль» будет состоять из 11 жилых секций — многоквартирных домов курортного типа с бассейнами. Общая площадь застройки составит около 130 тыс. кв. м. Проект реализует ООО «Новис» (владеет 14,99% долями СПК) под управлением СЗ «Сольград». Объем инвестиций составит 22−23 млрд руб. Сроки завершения строительства в компании не уточнили.
В СПК пояснили, что Скадовск входит в план создания туристического кластера нового для России региона. Так, среди прочего, в городе планируют восстановить аэропорт, морской порт и прочую транспортную инфраструктуру. Это, как ожидают в компании, качественно скажется на привлечении туристов. «По нашим предположениям, покупка квартир будет рассматриваться потенциальным клиентом в качестве инвестиции. Курортный тип жилья предполагает формат, когда люди из других регионов приезжают на побережье отдыхать или зимовать либо сдают актив в аренду», — рассказали в компании. В СПК добавили также, что проект будет реализован с поддержкой государства. Среди прочего на территории будет построена социальная инфраструктура.
Предприятие «Стройпанелькомплект» работает на пермском строительном рынке более 60 лет. Одноименное АО было зарегистрировано в 2002 году и контролируется Виктором Суетиным. Группа компаний СПК входит в топ-3 застройщиков Пермского края по введенному в эксплуатацию жилью по итогам 2025 года. Текущий объем строительства компании в краевой столице и Пермском районе составляет примерно 111 тыс. кв. м. Выручка одноименного АО в 2025 году составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 326 млн руб.
После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России там почти сразу развернулась масштабная реконструкция и строительство жилых домов. Как ранее сообщал «Ъ», с 2022 года рынок недвижимости в новых территориях вырос в шесть раз и к 2025 году достиг 26,8 млрд руб. Сейчас в этих регионах возводится более 1 млн кв. м нового жилья. По данным информсистемы «Наш. Дом.РФ», строительство жилья там ведется силами 37 девелоперов. В апреле этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на 2026 год запланирован ввод 227 тыс. кв. м жилья, из которых 116 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Всего под застройку подготовлено 53 земельных участка общей площадью более 1 тыс. га.
В декабре 2025 года правительство Херсонской области утвердило госпрограмму развития туризма в регионе на 2025−2030 годы. Как указано в документе, сейчас местная сфера туризма и гостеприимства находится на «начальном этапе своего становления», а текущее состояние отрасли «определяется низкой стартовой базой» — туристической поток оценивается на уровне 50 тыс. человек в год. При этом, по мнению авторов программы, регион располагает уникальными предпосылками для будущего роста, включая природно-рекреационный потенциал, развитый агропромышленный сектор и историко-культурное наследие. Ожидается, что результатом реализации программы станет увеличение туристического потока, развитие соответствующей инфраструктуры, увеличение доли туристической сферы в валовом региональном продукте, а также укрепление кадровой базы и формирование бренда Херсонской области.
Стоит отметить, что пермские предприниматели не впервые интересуются развитием бизнеса в новых регионах. Так, в сентябре прошлого года владелец пермского агрохолдинга «Антар» Александр Кириленко учредил сразу три компании в Мелитополе Запорожской области — ООО «Таврида», ООО «Таврида-Агро» и ООО «Море». Его бизнес-партнером в проектах выступает бывший министр сельского хозяйства Прикамья Павел Носков. Как тогда пояснил «Ъ-Прикамье» господин Носков, компании будут заниматься реализацией инвестпроектов в сфере туризма и АПК. Объем инвестиций на первоначальном этапе составит не менее 500 млн руб.
Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что существуют определенные риски строительства курортного жилья в Скадовске, так как город пока малоизвестен среди туристов и потенциальных инвесторов по сравнению с другими курортами на Черноморье, например с Сочи или Ялтой. «Тем не менее нельзя сказать, что проект невозможен или бесперспективен. Несмотря на то что пока в новых территориях затруднена логистика, через определенный промежуток времени соответствующая инфраструктура будет налажена. В данном случае стоит уделить особое внимание рекламной кампании объекта, чтобы сделать локацию более узнаваемой и привлекательной для покупателей», — говорит господин Занин. Оценить объем запланированных застройщиком инвестиций в проект эксперт затруднился, отметив, что крупных вложений могут потребовать развлекательные и досуговые объекты.