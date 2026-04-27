Определены победители V сезона конкурса «Знаешь? Научи!»

Подведены итоги V сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». 18 человек стали победителями, еще 36 — призерами конкурса, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Конкурс “Знаешь? Научи!” формирует новое поколение популяризаторов науки, способных говорить просто о сложном. За пять сезонов конкурса участники прислали более 12 тысяч видеороликов, из них свыше 2 тысяч — в юбилейном V сезоне. Особенно важно, что ребята не просто делятся фактами и историями, а искренне увлекаются наукой. Поздравляю победителей и призеров! Пусть ваш энтузиазм сохранится на долгие годы, а интерес к науке не ослабевает. В Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, правительство продолжит создавать возможности для реализации потенциала детей и молодежи», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В течение пяти месяцев, начиная с октября 2025 года, школьники публиковали свои видео в 6 тематических номинациях, отражающих деятельность партнеров конкурса: «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны», «Умные материалы в городах будущего», «Двигателестроение», «Устройство будущего: от идеи к чертежу», «Наука, история, человек» и «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый».
Первоначально все ролики оценивал экспертный совет на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, а также их научность и креативность. В результате был сформирован шорт-лист из 162 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации. Победителей среди них определяло жюри по четырем критериям: владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж, а также уровень подачи материала. В состав жюри вошли представители государства, научного сообщества и партнеров конкурса. Победителей и призеров определили во всех номинациях по трем группам: старшая, средняя и младшая школы.
Так, в номинации «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны» первое место заняли Егор Шитик из Санкт-Петербурга, Роман Хлунов из Нижнего Новгорода и Степан Гаврилов из Владимирской области. В категории «Умные материалы в городах будущего» лучшими стали Олег Маслов из Перми, Артур Королев из Москвы и Ян Якушин из Новосибирска. В номинации «Двигателестроение» — Тимофей Ковалев из Пскова, Матвей Сушинин из Ярославской области и Георгий Чернышев из Москвы.
Радмира Отставнова из Татарстана, Дмитрий Жаворонков и Егор Перелыгин из Москвы заняли первые места в номинации «Устройство будущего: от идеи к чертежу». А в категории «Наука, история, человек» — Софья Куркчи и Анастасия Виноградова из Санкт-Петербурга, а также Максим Носулич из Москвы. В номинации «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый» победу одержали Снежана Попова из Твери, Виктория Герелес из Амурской области и Александра Аристова из Омска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.