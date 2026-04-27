В Челябинской области очистили берег реки Ай

Берег реки Ай в Челябинской области очистили в ходе проведения акции «Вода России», которая проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Саткинского муниципального района.
В мероприятии приняли участие 37 человек. Волонтеры очистили несколько участков прибрежной территории: поляну у Каратаева камня, берега у автодорожного моста в поселке Межевом, у Блиновского поворота, а также берег реки Каменки в месте ее впадения в реку Ай.
Наибольший объем работ выполнили на поляне у Каратаева камня — собрали 41 мешок мусора, включая отходы, которые накапливались здесь с 2009 года. На участках у моста и Блиновского поворота собрали 20 мешков.
Акция продлится в течение майских праздников и объединит волонтеров и представителей местного туристического бизнеса. Уборки запланированы на 3 и 11 мая, они будут проведены также на всех туристических стоянках вдоль реки Ай — от Верхне-Айска до Сикияз-Тамака.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.