Почти на 6% выросло производство продуктов питания в Нижегородской области

За первые два месяца 2026 года пищевые и перерабатывающие предприятия Нижегородской области нарастили производство продуктов питания почти на 6%. Производство напитков выросло еще заметнее — почти на 18%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Лидерами роста стали сливочное масло и сыры. Масла произвели на 61,5% больше, чем годом ранее — 1,8 тысячи тонн. Выпуск сыров увеличился на 25,8% и достиг 1,9 тысячи тонн. Кроме этого, на 20,8% вырос выпуск мяса и субпродуктов пищевой домашней птицы (12,9 тысячи тонн), а производство мяса и субпродуктов в целом прибавило 15,9%. Также подтянулись производители колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и кондитерской продукции.
В денежном выражении отрасль тоже показывает плюс. За два первых месяца текущего года предприятия отгрузили продукции на 37,2 миллиарда рублей. Из них 31,5 миллиарда пришлось на пищевые продукты, остальные 5,7 млрд — на напитки. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил на 4,5%.