В Беларуси непогода снова повредила машины, деревья, а также билборд. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник, 27 апреля, в столице Беларуси спасатели более 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий сильного ветра, о котором предупреждали синоптики. Помощь сотрудников МЧС, связанная с распиловкой деревьев, потребовалась как Минске, так и в пяти областях: Гомельской, Гродненской, а также в Витебской, Брестской и Минской.
Из-за непогоды были повреждены два легковых автомобиля. Кроме того, в столице спасатели выезжали демонтировать аварийные листы жести и снимали поврежденный билборд.
«По оперативной информации, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Ранее в Беларуси сильный ветер повредил восемь машин и повалил более 60 деревьев.
