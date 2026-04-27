В Беларуси непогода снова повредила машины, деревья, а также билборд

МЧС сказало о поврежденных авто, деревьях и билборде в Беларуси из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси непогода снова повредила машины, деревья, а также билборд. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник, 27 апреля, в столице Беларуси спасатели более 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий сильного ветра, о котором предупреждали синоптики. Помощь сотрудников МЧС, связанная с распиловкой деревьев, потребовалась как Минске, так и в пяти областях: Гомельской, Гродненской, а также в Витебской, Брестской и Минской.

Из-за непогоды были повреждены два легковых автомобиля. Кроме того, в столице спасатели выезжали демонтировать аварийные листы жести и снимали поврежденный билборд.

«По оперативной информации, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Ранее в Беларуси сильный ветер повредил восемь машин и повалил более 60 деревьев.

Тем временем синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

А еще Белгидромет назвал причину снега и заморозков в конце апреля в Беларуси.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше