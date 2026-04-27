В Боровском округе Калужской области выберут объекты благоустройства

Голосование за объекты благоустройства на следующий год в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится в Боровском муниципальном округе Калужской области. Об этом сообщили в администрации района.
Жители определят, какие парки, скверы и площадки будут приведены в порядок. На голосование вынесены 12 проектов в шести населенных пунктах. В Боровске можно выбрать «Косой овраг» или мини-парк «Холмы и липы», в Ермолине — парк на 1 Мая или территорию ОПХ Ермолино, в Балабанове — место отдыха на Московской или сквер «Лесогорье». Также представлены объекты в деревнях Кабицыно, Кривское и Митяево.
Проголосовать могут жители от 14 лет онлайн на платформе «Решаем вместе 40» до 12 июня. Вне зависимости от прописки можно выбрать любой понравившийся объект.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.