В Боровском округе Калужской области выберут объекты благоустройства

Жители определят, какие парки, скверы и площадки будут приведены в порядок. На голосование вынесены 12 проектов в шести населенных пунктах. В Боровске можно выбрать «Косой овраг» или мини-парк «Холмы и липы», в Ермолине — парк на 1 Мая или территорию ОПХ Ермолино, в Балабанове — место отдыха на Московской или сквер «Лесогорье». Также представлены объекты в деревнях Кабицыно, Кривское и Митяево.