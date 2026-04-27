Делегация из Нижегородской области посетила Узбекистан

Делегация из Нижегородской области во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом Республику Узбекистан, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.
Достигнуты предварительные договоренности о совместных проектах в сфере IT, промышленной кооперации, АПК и подготовки кадров. Также с первым заместителем министра цифровых технологий Узбекистана Олегом Пекось обсуждалось продвижение нижегородских IT-компаний на узбекском рынке, взаимодействие с кампусом «НЕЙМАРК», запуск совместных образовательных программ. Представителей министерства пригласили на конференцию «ЦИПР-2026» в Нижний Новгород.
Кроме того, в индустриальном технопарке «Чирчик» делегация ознакомилась с условиями для локализации производств. Нижегородская область также приняла участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия». В бизнес-миссию вошли компании «Тайга», «Аркаданн», «Русский уголь» и «ВолгаСтальПроект». По итогам визита сформирован план дальнейшей работы, включая организацию визитов узбекских делегаций в регион.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.