Белый дом назвал стрельбу на приеме покушением на Трампа

Напомним, 25 апреля на торжественном приеме произошел инцидент. В здание, где находится президент США Дональд Трамп с женой, ворвался мужчина и попытался открыть стрельбу. Агенты спецслужб быстро задержали стрелявшего. Отмечается, что он являлся сторонником Украины. Истинные мотивы нападавшего неизвестны. Президент США и его супруга были доставлены в безопасное место, их жизни ничего не угрожает. Ранее KP.RU рассказал о нескольких странностях, которые произошли во время стрельбы на приеме с участием Трампа.