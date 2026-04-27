Белый дом назвал стрельбу на приеме покушением на Трампа

В Белом доме высказались по поводу стрельбы на приеме с участием президента США и его супруги.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом назвал стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа попыткой покушения на его жизнь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Белый дом сделал заявление по поводу инцидента на приеме. В США сделали вывод, что на Трампа было организовано уже третье покушение.

Напомним, 25 апреля на торжественном приеме произошел инцидент. В здание, где находится президент США Дональд Трамп с женой, ворвался мужчина и попытался открыть стрельбу. Агенты спецслужб быстро задержали стрелявшего. Отмечается, что он являлся сторонником Украины. Истинные мотивы нападавшего неизвестны. Президент США и его супруга были доставлены в безопасное место, их жизни ничего не угрожает. Ранее KP.RU рассказал о нескольких странностях, которые произошли во время стрельбы на приеме с участием Трампа.

